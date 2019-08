La prestigieuse station de montagne réunissait le gotha des banquiers centraux et des économistes.

Ce vendredi, c’est à Jackson Hole que Jerome Powell, le président de la FED (Banque centrale américaine), s’exprime devant le gotha des banquiers centraux et des économistes. Que ce soit en hiver ou en été, cette ville américaine a tout d’une destination exceptionnelle pour les amateurs d’activités en plein air que permettent les 133 pistes de ski et les nombreuses randonnées à pied ou à cheval. Entourée part les récifs montagneux et traversée par la rivière Snake, cette vallée du Wyoming (nord-ouest des États-Unis) est un point d’intérêt incontournable pour les voyageurs qui se rendent dans les parcs nationaux voisins que sont le Grand Teton (dont le sommet culmine à 4197m) ou le célèbre Yellowstone. En plus de la vue époustouflante sur les Rocheuses depuis Jackson Hole, l’observation de la faune y est tout aussi exceptionnelle : ours grizzly, élans, bisons, cerfs, pronghorns, pygargues à tête blanche…

La vallée, formée par les cordillères de Teton Range et de Gros Ventre Range, tire son nom de David Edward Jackson, un trappeur de castors du début du XIXe siècle.