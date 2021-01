Jacques Berghmans (TreeTop Asset Management) : "Les Bourses ne sont pas chères" Placements & Marchés Ariane van Caloen

© Shutterstock

"Les Bourses ne sont pas chères. Je pense qu’on va vers des bulles notamment pour l’immobilier, mais on n’y est pas encore. Les valorisations sont juste au-dessus de la moyenne. La rentabilité des sociétés est constante. Aux États-Unis, une grande majorité des bénéfices est utilisée pour le rachat d’actions et pour la distribution de dividendes. Ce qui compte pour la Bourse c’est que les sociétés gèrent bien les flux financiers", détaille Jacques Berghmans, fondateur et gestionnaire de TreeTop Asset Management