"Je crois que l’on a déjà eu la meilleure partie de l’année" : Pourquoi le Bel 20 reste à la traîne Placements & Marchés Patrick Dath-Delcambe

© Shutter L’indice Bel-20 de la Bourse de Bruxelles a repassé la barre de 4 000 points lundi.

C’est un cap symbolique qui doit réjouir les investisseurs fidèles aux valeurs belges : l’indice Bel-20 de la Bourse de Bruxelles a en effet repassé la barre de 4 000 points lundi, atteignant 4 015,19 points en séance, soit son plus haut niveau depuis plus d’un an, pour clôturer juste en-dessous à 3 996,9 points. C’est encourageant, mais en retrait par rapport à d’autres indices. La faute à l’absence de grosses valeurs cycliques.