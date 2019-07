Le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell, constamment critiqué par Donald Trump, entend rester "jusqu'à la fin" de son mandat, assurant devant le Congrès qu'il demeurerait à son poste quand bien même le président tenterait de le renvoyer.

La reprise des discussions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis constitue "une étape constructive" mais "ne lève pas les incertitudes", a affirmé le président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell mercredi.

Devant une commission du Congrès, Jerome Powell a estimé que la trêve dans l'escalade des tarifs douaniers déclarée par Washington et Pékin après le G20 d'Osaka au Japon fin juin, était "une relative bonne nouvelle". "Nous sommes tombés d'accord pour reprendre les discussions avec la Chine. Si cela représente une étape constructive, cela ne lève pas les incertitudes qui pèsent sur les perspectives économiques", a toutefois souligné M. Powell.

"Les données continuent d'être décevantes que ce soit à travers l'Europe ou l'Asie et cela continue de peser dans le sens où le commerce manufacturier et les investissements sont faibles partout dans le monde", a ajouté le patron de la Fed. Le gouvernement va publier la première estimation de la croissance pour le 2e trimestre le 26 juillet, avant la prochaine réunion monétaire de la Fed les 30 et 31 juillet, à l'issue de laquelle de nombreux acteurs financiers misent sur une baisse des taux.

La Fed examinera de près ce chiffre clé de la progression du PIB américain, en scrutant particulièrement les dépenses de consommation qui tirent traditionnellement la croissance mais aussi la production manufacturière et les investissements des entreprises qui ont récemment ralenti leur course.

Par ailleurs, le grand patron de la Fed ne semble pas être intimidé par Donald Trump. "Si vous receviez un coup de fil du Président aujourd'hui vous disant qu'il vous renvoie, que vous devez partir, que feriez-vous? ", lui a demandé Maxine Waters, la présidente de la Commission des finances de la Chambre des représentants. "Je ne le ferais pas. Ma réponse serait non", a répondu à voix basse M. Powell. "Je ne vous entends pas! ", a tempêté Mme Waters. "Vous n'emballeriez pas vos affaires pour partir? ". "Non, Madame", a alors répondu d'une voix plus forte le patron de la Fed. "La loi me donne clairement un mandat de quatre ans et j'entends le remplir" jusqu'à son terme, a-t-il ajouté.

Même s'il s'attendait à une poursuite de la croissance américaine, il a mis en garde contre la faiblesse économique des autres grandes économies et le ralentissement de l'investissement des entreprises, motivé par les inquiétudes de la guerre commerciale.