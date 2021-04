Kinepolis : pas de retour à la normale avant… 2022 Placements & Marchés Frédéric Lejoint

© Belga Image La survie du groupe n’a jamais vraiment été en question.

Depuis mars 2020, cette chronique hebdomadaire a souvent passé en revue les vainqueurs et les perdants du Covid-19. Kinepolis fait partie des groupes dont le cours a été littéralement emporté par le déclenchement de l’épidémie, avec un cours qui a perdu deux tiers de sa valeur en quelques mois, de plus de 60 euros en février à moins de 20 euros en octobre 2020. Depuis, le redressement a été spectaculaire, avec un doublement du cours durant les six derniers mois.