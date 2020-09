Le titre du géant bancaire a perdu en début de séance plus de 4% pour tomber à 29,60 HKD, un plus bas depuis 1995, les investisseurs s'interrogeant sur sa capacité à poursuivre ses opérations en Chine et à Hong Kong, deux de ses marchés clés.

Le quotidien nationaliste anglophone chinois Global Times rapporte que le groupe pourrait être l'un des premiers à être inscrit sur une "liste des entités non fiables" par Pékin, dans le cadre de mesures de représailles contre certains pays étrangers, au premier rang desquels les Etats-Unis.

L'article met notamment en cause le rôle de HSBC dans l'enquête menée par Washington sur Huawei, et l'arrestation au Canada, à la demande des Etats-Unis, de la directrice financière du géant chinois Meng Wanzhou.

L'inscription de HSBC sur une telle liste pourrait impliquer des sanctions allant d'amendes à la restriction d'activités ou d'entrée de matériel et de personnel en Chine.

"Si l'entreprise est classée comme non fiable par la Chine, ce qui semble sûr vu que c'est un article du Global Times, la banque va être confrontée à des difficultés pour son activité en Chine", a déclaré à Bloomberg News Banny Lam, expert chez CEB International Investment Corp.

"Il se peut qu'ils aient des difficultés à développer leur activité en Chine continentale, alors qu'ils y ont investi tellement ces dernières années."

Autre déconvenue pour le groupe fondé au XIXème siècle à Hong Kong, alors colonie britannique, il a été cité dimanche par une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) parmi plusieurs géants bancaires qui auraient permis pendant des années à des criminels d'utiliser ses comptes pour des transferts d'argent sale.

HSBC s'est défendue en affirmant aux journalistes qu'elle avait toujours respecté ses obligations légales sur le signalement des activités suspectes.

Autre banque cotée à Hong Kong et épinglée par l'ICIJ, Standard Chartered a également vu son cours dévisser lundi de près de 4% en séance.