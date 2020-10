Sicav de Cristal des actions de petites et moyennes capitalisations: Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD sacré Placements & Marchés Isabelle de Laminne

© Shutterstock

Dans la catégorie des actions de petites et moyennes capitalisations, c’est le compartiment du fonds Allianz Global Investors, Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD, qui a remporté la Sicav de Cristal. Focalisé sur les petites et moyennes entreprises asiatiques, ce fonds est géré par Stuart Winchester, gestionnaire au sein de l’équipe d’investissement Asie-Pacifique d’Allianz Global Investors et basé à Hong Kong.