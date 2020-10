L’économie chinoise repart de plus belle mais les places financières chinoises couvent une bulle boursière Placements & MarchésAnalyse Van Campenhout Patrick

Alors que l’on évoque plus souvent la fermeté des grosses valeurs américaines cotées sur le Nasdaq, ce marché boursier dédié aux entreprises technologiques, on aurait tendance à oublier celle des places de cotation chinoises. Là-bas, une fois la crise sanitaire contenue, l’économie a repris son essor, et les marchés boursiers ont suivi, au point d’effacer globalement les effets du confinement et du ralentissement des échanges avec les partenaires commerciaux à l’international. Et cela, au point de voir les investisseurs retrouver un enthousiasme très enviable, de notre point de vue.