Mercredi en début de journée, la valeur de l'euro a continué son ascension face à celle du dollar américain. La monnaie unique européenne a atteint les 1,2325 dollar, soit son niveau le plus haut depuis avril 2018. La situation prédominante de l'euro permet l'importation de produits à des prix plus bas, mais à l'inverse l'exportation hors du marché européen plus coûteuse.

Actuellement, c'est surtout le dollar qui est sous pression. Les élections sénatoriales en Géorgie, où deux sièges sont en jeu, détermineront si le Sénat passera aux mains des démocrates ou restera majoritairement républicain. Une situation qui empêcherait le président élu Joe Biden de mettre en place son agenda politique comme il le souhaite.

En plus de l'actualité politique, d'autres données macro-économique sont également très attendue, notamment sur la santé du marché du travail aux Etats-Unis. Mercredi soir, la FED publiera son rapport sur la politique des taux d'intérêt.