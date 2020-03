Les marchés d'actions européens montrent des signes de stabilisation ce mardi après leur plus forte baisse depuis la dernière crise financière.

A la Bourse de Bruxelles, l'indice Bel 20 bondit de 1,56% à l'ouverture (3224 points)

A Paris, le CAC 40 reprend 1,25% dans les premiers échanges (à 4766 points).

Sur la place d'Amsterdam, l'indice AEX gagne 1,5% à 498 points.

Le baromètre des actions européennes, l'indice Stoxx 600, progresse d'1% environ.

La tendance est à la reprise ce mardi matin. Les indices de référence ont augmenté à Hong Kong et à Shanghai. Le Japon a clôturé en hausse après avoir reculé de 4% à un moment donné. Le pétrole brut a augmenté d'environ 5% après le crash de lundi. Les rendements du Trésor à dix ans ont récupéré environ la moitié de la chute d'hier.

Ce rebond intervient à la faveur d'une hausse des cours du pétrole et d'espoirs de relance budgétaire.

"Les espoirs de relance redonnent un peu d'allant au marché", indique mardi David Madden de CMC Markets.

Le président américain Donald Trump a promis des mesures de "grande ampleur" pour soutenir l'économie face aux conséquences du coronavirus, après avoir donné l'impression de sous-estimer l'épidémie au point d'avoir été lui-même personnellement en contact avec des élus aujourd'hui en quarantaine.

"Le gouverneur de la Banque du Japon a aussi affirmé que la banque centrale était prête à prendre les mesures appropriées si besoin", ajoute M. Madden.

Egalement à l'origine du rebond, les cours du pétrole à Londres et New York se reprenaient, gagnant entre 7% et 8% dans la matinée, après avoir perdu environ 25% lundi à la clôture, soit leur chute la plus sévère depuis la guerre du Golfe en 1991.

Lundi a représenté "un double coup dur pour les marchés financiers entre la crise du coronavirus et la nouvelle bataille entre l'Arabie saoudite et la Russie" sur le marché du pétrole, explique David Madden.

Rome a décidé d'appliquer mardi des mesures sans précédent dans le monde pour lutter contre l'épidémie: soixante millions d'Italiens ont été priés de rester chez eux par le gouvernement, sauf pour aller travailler, se ravitailler ou encore pour des soins médicaux. Les rassemblements sont également prohibés.

L'Italie, membre du G7, devient ainsi le premier pays de la planète à généraliser des mesures aussi draconiennes pour tenter d'enrayer la progression du coronavirus, qui a déjà fait 463 morts et plus de 9.000 cas dans la péninsule.

La maladie, qui a déjà tué plus de 4.000 personnes, est proche de la pandémie, a reconnu l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Pris de panique lundi face à l'ampleur de la crise sanitaire et pétrolière, les investisseurs se sont massivement reportés sur les actifs réputés sûrs tels que la dette des Etats-Unis, de l'Allemagne et de la France. Le taux à dix ans de ces trois pays a touché des plus bas niveaux historiques et l'ensemble de la courbe des taux d'intérêt aux Etats-Unis est passée sous 1%, une première.