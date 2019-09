5

Wall Street rechute, les craintes d'une récession augmentent

Wall Street a terminé en baisse mardi, les investisseurs se montrant toujours préoccupés par la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis et par des indicateurs avancés de récession sur le marché obligataire. Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 0,47% à 25.577,90 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 0,34% à 7.826,95 points et le S&P 500 a lâché 0,32% à 2.869,16 points.