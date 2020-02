Les principales places Boursières étaient en repli ce mercredi à l'ouverture, les craintes sur l'expansion du coronavirus continuent d'inquiéter les investisseurs, ce qui se ressent nettement sur les marchés.

La Bourse de Paris a ouvert sur un nouveau repli mercredi (-0,59%) après quatre clôtures consécutives dans le rouge, les opérateurs de marché restant inquiets de l'expansion de l'épidémie de coronavirus.

A 09H00, l'indice CAC 40 abandonnait 33,28 points à 5.646,40 points. La veille, il avait fini en forte baisse (-1,94%).

"C'est un véritable vent de panique qui s'est emparé des marchés après que l'OMC a déclaré que le monde n'était pas prêt à affronter le coronavirus", écrit John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

La Bourse de Francfort poursuivait sa chute mercredi, le Dax perdant 0,96%, sur un marché toujours plus inquiet de l'épidémie du nouveau coronavirus chinois, qui s'amplifie partout dans le monde.

A 09H00, le Dax perdait 123,2 points à 12.667,24 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes chutait de 1,64% à 26.868,79 points.

Comme l'ensemble des bourses mondiales, le Dax s'inquiète des répercussions de l'expansion du nouveau coronavirus chinois sur l'économie mondiale.

Le virus continue à se propager partout dans le monde, et a fait son apparition mardi dans quatre nouveaux pays : Autriche, Suisse, Croatie et l'Algérie.

Deux nouveaux cas de contamination ont été diagnostiqués mardi en Allemagne, dont un homme de 25 ans "vraisemblablement infecté en Italie, à Milan".

Mais l'épidémie, apparue en décembre dans le centre de la Chine, semble avoir atteint un pic dans ce pays: les autorités ont fait état mercredi matin de 52 nouveaux décès en l'espace de 24 heures contre 71 la veille, le chiffre le plus bas depuis plus de trois semaines.

La Bourse de Londres évoluait en nette baisse de 0,70% mercredi matin, après avoir lourdement chuté depuis le début de la semaine, dans un marché sous pression en raison de la propagation dans le monde du coronavirus.

A l'ouverture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 49,33 points à 6.968,59 points. Il n'avait pas évolué sous les 7.000 points depuis début février 2019.

Le marché britannique, comme ses homologues européens, ne parvenait pas à se reprendre après sa dégringolade des deux dernières séances.

"Les craintes que le Covid-19 devienne une pandémie augmentent. Pour le moment, il n'y a aucun signe de stabilisation et essayer de savoir quand cela s'arrêtera est très périlleux", résume Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

L'épidémie poursuit son avancée en dehors de Chine, notamment en Europe, alors que de plus en plus d'entreprises préviennent que leurs affaires sont ralenties par le coronavirus qui perturbe les chaînes d'approvisionnement et plombe la demande, en particulier en Asie.