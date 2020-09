La chute de Wall Street est venue "casser le rebond européen", note Tangi Le Liboux, analyste pour le courtier Aurel BGC. Le Dow Jones s'est enfoncé de 2,78%, le Nasdaq de 4,96% et l'indice élargi S&P 500 de 3,51% .

La correction est notamment venue des valeurs technologiques du Nasdaq qui sont les principaux moteurs du rebond des marchés. Apple a ainsi dévissé de plus de 8%.

"A ce stade, la probabilité est grande qu'il ne s'agisse que d'un trou d'air et non pas le début d'une tendance baissière", explique M. Le Liboux. Le spécialiste pointe à la fois l'absence d'un catalyseur pour expliquer le retournement et la "relative sérénité des autres places financières, avec une baisse "modérée" en Europe et en Asie.

"Il n'y a pas d'inversion de la tendance haussière", confirme Jochen Stanzl, de CMC Markets.

Rapport sur l'emploi américain

Les prises de bénéfices sont aussi intervenues à l'approche d'un week-end de trois jours aux Etats-Unis, où Wall Street sera fermée lundi, et tandis que les rapports sur l'emploi et le taux de chômage aux Etats-Unis sont attendus en début d'après-midi en Europe.

Ce rendez-vous mensuel est toujours scruté par les marchés et permettra de jauger avec plus de précision la vigueur de la reprise américaine. Les analystes tablent sur un taux de 9,8%, en repli face au 10,2% de juillet.

"Un rapport solide sur l'emploi donnerait plus de poids à l'argument de la poursuite de la reprise économique" estime David Madden. Mais même un chiffre décevant "pourrait mettre la pression sur les élus républicains du Congrès pour trouver un compromis avec les démocrates sur le plan de relance", initialement anticipé pour la fin juillet et dont les négociations sont toujours à l'arrêt.

Le point à la clôture:

La Bourse de Francfort a limité a limité la casse à l'ouverture, le Dax cédant 0,24% Vers 9h15, l'indice vedette reculait de 30,69 points, à 13.027,08 points. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 0,26% à 27.293,59 points;

La Bourse de Paris a ouvert en recul de 0,70%. A 9h, l'indice CAC 40 perdait 34,83 points à 4.974,69 points. Jeudi, il avait terminé en repli de 0,44%, au terme d'une séance majoritairement en forte hausse.