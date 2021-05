La Bourse de Paris était stable (+0,05 %). A 09H30 (7H30 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 2,90 points, à 6.270,29 points. Mardi, il avait fortement reculé de 1,86 %, après avoir évolué en début de semaine à des niveaux plus vus depuis novembre 2000, se rapprochant alors du seuil des 6.400 points.

De son côté, l'indice Dax de lagagnait 0,13 % à 15 139.31 points vers 9H25 (7H25 GMT), et le FTSE-100 de laaugmentait de 0,30 % à 6 968.54 points. Le Bel 20 de laétait quant à lui affiché quasi-stable à +0,05 %, à 4 000.55 points.

"La principale préoccupation est que la récente hausse soutenue des prix des matières premières pourrait entraîner une augmentation permanente plus marquée de l'inflation dans les semaines et les mois à venir", explique Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

Des préoccupations amplifiées par les chiffres de l'inflation en Chine plus élevés que prévu. Une surchauffe de l'économie et une hausse des prix durable pourraient favoriser une remontée des taux d'intérêt plus rapide qu'escompté.

Les investisseurs ont les yeux rivés sur l'indice des prix à la consommation pour avril aux Etats-Unis qui sera publié en début d'après-midi. "Il n'y a pas de secret, nous allons certainement voir un chiffre d'inflation important aujourd'hui, la question est de savoir à quel point", note Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote.

"Qu'elle soit faible ou forte, l'inflation n'empêchera pas la Fed d'injecter davantage de liquidités dans le système dans un avenir prévisible", estime toutefois l'analyste.

L'inflation a accéléré en avril en France (1,2 %) et en Allemagne (2 %), notamment en raison d'une poussée des tarifs de l'énergie. Au Royaume-Uni, le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 1,5 % au premier trimestre en raison du confinement, mais une hausse de 2,1 % pour le seul mois de mars laisse entrevoir une nette reprise de l'activité.

Autre événement du jour, la Commission européenne présentera ses prévisions économiques.