Les marchés européens ont ouvert en légère hausse ce jeudi, alors que la politique - procédure de destitution de Donald Trump et Brexit en tête - restera au cœur des préoccupations au cours de cette séance.

"La situation reste tendue car les opérateurs du marché ne savent pas comment interpréter les négociations entre les Etats-Unis et la Chine", explique Andreas Lipkow, de ComDirekt. D'autant plus que "la crise politique aux Etats-Unis et le drama autour du Brexit sont sources d'incertitude", note Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

"Les marchés restent ballotés par des vents contraires et sont confrontés à une infinité de scenarii politiques, tous plus incertains les uns que les autres, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe", a pour sa part observé Tangi Le Liboux, stratégiste du courtier Aurel BGC.

Les indices américains ont certes bénéficié de propos encourageants affirmant qu'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine pourrait être trouvé plus tôt que prévu, "mais la capacité de ce type de déclarations à générer un rebond durable commence à s'estomper", a également souligné Michael Hewson, un analyste de CMC Markets. Les marchés "les ont entendus souvent, pour être finalement déçus", a-t-il ajouté.

Destitution, Brexit

La politique restera donc au coeur de la séance, avec des investisseurs à l'affût des développements dans la procédure de destitution, après que Donald Trump a contesté mercredi toute irrégularité dans la foulée de la publication du contenu d'un échange dans lequel il demande à son homologue ukrainien d'enquêter sur son rival Joe Biden.

Au Royaume-Uni, Boris Johnson a mis au défi mercredi l'opposition de voter une motion de défiance, réaffirmant sa volonté de parvenir à un Brexit fin octobre, devant les députés britanniques réunis dans une ambiance surchauffée.

Discours de Draghi

Les investisseurs surveilleront également un discours du président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, en ouverture d'une conférence du comité sur les risques systémiques en zone euro, et ce d'autant plus qu'une membre allemande de la direction de l'institution a démissionné mercredi, en pleine fronde interne.

Du côté des indicateurs, le moral des consommateurs allemands devrait remonter en octobre, stoppant le recul enregistré cet été après les décisions pourtant controversées de la BCE pour soutenir l'économie, selon le baromètre GfK publié jeudi.

La BCE publiera l'évolution des crédits au secteur privé et de la masse monétaire M3 en zone euro pour août. Une troisième estimation du PIB aux États-Unis est également à l'agenda.

Le point à l'ouverture: