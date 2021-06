La Bourse de Paris oscillait autour de l'équilibre, lors de la dernière séance d'une semaine marquée par la réunion de politique monétaire de la Banque centrale américaine.

A 09H40, l'indice CAC 40 perdait 1,17 points, soit -0,02 %, à 6 665,69 points. Jeudi, il avait fini en hausse de 0,20 %, effaçant ses pertes de la matinée et atteignant un nouveau plus haut en clôture depuis le 12 septembre 2000.

Particularité boursière du jour, "la très importante échéance d'options (jour des '4 sorcières' dans le jargon) pourrait inverser la tendance à tout moment", explique John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Les options et contrats à terme sur les indices et égalements sur les actions expirent ce vendredi et un certain nombre d'ordres seront ainsi passés en fin de journée.

Mercredi, la Banque centrale américaine, la Fed, a livré un message moins accommodant qu'attendu, une majorité de ses membres estimant que les taux directeurs devraient être relevés deux fois d'ici à la fin 2023. Ce qui n'a cependant pas affolé le marché le lendemain.

"La réalité reste que la Fed est loin de retirer ses mesures de soutien, elle ne fait que préparer le terrain" avant de réduire ses aides à l'économie, "ce qui pourrait commencer vers la fin de cette année, si les données le permettent", estime Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

La Bourse de Bruxelles démarrait en recul, le Bel 20 lâchant 0,26 % à 4 193,61 points. La Bourse de Francfort partait également dans le rouge, le DAX perdant 0,27 % à 15 684,64 points. Même son de cloche à la Bourse de Londres, où le FTSE-100 abandonnait 0,37 % à 7 126,72 points