Les marchés européens ont ouvert en baisse ce vendredi, inquiets de la propagation du coronavirus hors de Chine.

La Bourse de Londres évoluait en baisse vendredi matin (-0,53%). Vers 08H20 GMT, l'indice FTSE 100 des principales valeurs perdait 39,41 points à 7.397,23 points.

évoluait en baisse vendredi matin (-0,53%). Vers 08H20 GMT, l'indice FTSE 100 des principales valeurs perdait 39,41 points à 7.397,23 points. La Bourse de Francfort évoluait en baisse vendredi matin, le Dax perdant 0,64%. A 9h15, l'indice vedette cédait 87,7 points à 13.576,26 points, tandis que le Mdax des valeurs moyennes lâchait 0,61% à 29.176,90 points

évoluait en baisse vendredi matin, le Dax perdant 0,64%. A 9h15, l'indice vedette cédait 87,7 points à 13.576,26 points, tandis que le Mdax des valeurs moyennes lâchait 0,61% à 29.176,90 points La Bourse de Paris a accusé le coup vendredi à l'ouverture (-0,45%). A 9h, l'indice CAC 40 perdait 27,27 points à 6.035,03 points. La veille, il avait fini en repli de 0,80%.

"Malgré le niveau des marchés, proches des records historiques, on constate que la nervosité est toujours de mise lorsqu'il s'agit d'un sujet tel que le coronavirus. L'explosion des cas en Corée commence par ailleurs à inquiéter de plus en plus", a expliqué M. Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

"La propagation du coronavirus au Japon et à la Corée du Sud semble inciter à une réévaluation des risques, estimant que la perturbation de l'économie causée par le coronavirus pourrait bien durer plus longtemps, et avoir plus de conséquences que les marchés ne l'anticipent actuellement", a relevé pour sa part Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.

L'apparition de nouveaux cas de contamination au coronavirus en Corée du Sud, en Iran, ainsi que dans des hôpitaux et prisons chinoises relance vendredi les inquiétudes sur la propagation d'une épidémie qui a déjà fait plus de 2.200 morts.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle désormais la communauté internationale à "frapper fort" sans attendre contre ce virus qui a contaminé plus de 75.000 personnes en Chine et 1.100 ailleurs dans le monde.

Car si le nombre de nouveaux cas quotidiens en Chine avait baissé durant quatre jours consécutifs, il est reparti à la hausse (à au moins 889 contre 673 la veille), a annoncé vendredi la Commission nationale (ministère) de la Santé.

L'épidémie pourrait entraîner un manque à gagner total de près de 30 milliards de dollars pour les compagnies aériennes en 2020, selon l'Association internationale du transport aérien (Iata), qui redoute la "première baisse mondiale" des réservations depuis 2008-2009.

Activité manufacturière

Du côté des indicateurs, les indices PMI d'activité manufacturière et dans les services pour février attendus en zone euro seront particulièrement scrutés.

"Ils pourraient bien fournir des preuves supplémentaires que l'épidémie de coronavirus a causé un revers significatif à tout espoir de reprise de l'activité économique au premier trimestre", a encore relevé M. Hewson.

Les données définitives d'inflation pour janvier dans la région sont aussi à l'agenda, de même que les reventes de logements pour janvier aux Etats-Unis.

Titres en action:

Valeo: l'équipementier automobile a vu son bénéfice net chuter de 43% à 313 millions d'euros en 2019, mais a annoncé un net redressement de ses flux de trésorerie malgré un marché automobile difficile.

Renault: Carlos Ghosn affronte vendredi son ancien employeur, par avocats interposés, pour réclamer une indemnité de départ à la retraite de 250.000 euros devant les prud'hommes.

Sopra Steria: le groupe de services informatiques et de logiciels a réalisé un bénéfice net de 160,3 millions d'euros en 2019, en hausse de 28,1%, et va se renforcer dans le secteur de l'assurance et la protection sociale en rachetant Sodifrance.

Teleperformance: le groupe, spécialisé dans les centres d'appels et la relation client externalisée, a vu son bénéfice net progresser de 28,3% en 2019, à 400 millions d'euros, et s'attend jeudi à une progression organique d'au moins 7% de son chiffre d'affaires en 2020.

Verallia: le numéro trois mondial de l'emballage en verre a dégagé en 2019 un bénéfice net de 125 millions d'euros, plus que doublé sur un an.

Thermador: le distributeur en gros d'articles de robinetterie veut faire une pause dans ses acquisitions, à l'issue d'un exercice 2019 marqué par une nouvelle progression de sa rentabilité.

Amplitude Surgical: le fabricant français de dispositifs d'orthopédie a confirmé ses prévisions pour l'exercice s'achevant fin juin, après une progression de 5,8% de son activité dans la première moitié d'année