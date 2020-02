Les marchés européens ont ouvert en recul ce mercredi matin, repassant en territoire négatif après avoir bondi la veille, les craintes autour du coronavirus refaisant surface alors que les mesures de confinement se durcissent en Chine.

"Il est certain que l'impact économique ne sera pas neutre sur le principal contributeur à la croissance mondiale, mais les marchés évoluent de plus en plus dans leur propre réalité, celle où les Banques centrales agissent ou promettent d'agir au moindre signe de ralentissement", a relevé dans une note Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

"Le retour de la confiance observé ces derniers jours semble un peu s'estomper", estimait pour sa part Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.

Dans l'espoir de rassurer les marchés, la Banque centrale chinoise a notamment injecté des milliards de liquidités ces deux derniers jours. Et Pékin a continué à prendre des mesures très strictes de confinement afin de tenter de limiter la propagation du virus.

"La réponse de la Banque centrale chinoise (PBoC) rassure ainsi les investisseurs, mais il est encore un peu tôt pour crier victoire", a ajouté M. Le Liboux.

"Si la progression de l'épidémie ne faiblit pas dans les prochains jours, 2019-nCov pourrait redevenir une menace crédible pour les indices actions à court terme", a-t-il toutefois averti.

Au moins 490 personnes atteintes du nouveau coronavirus 2019-nCoV sont mortes en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), la plupart à Wuhan et dans sa province du Hubei, selon un bilan officiel mercredi. Plus de 24.000 cas de contamination ont été confirmés dans le pays.

Les mesures de confinement gagnent par ailleurs en ampleur mercredi à travers la Chine. Après la mise en quarantaine de facto de Wuhan et de la province du Hubei (centre), un nombre grandissant de villes de l'est de la Chine - dont la métropole économique de Hangzhou - imposent des restrictions de déplacement à leurs habitants.

"Le coronavirus reste évidemment le marqueur principal du marché mais les données économiques vont aussi s'inviter sur le devant de la scène aujourd'hui", a souligné de son côté Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

L'activité dans les services en Chine a ralenti en janvier, pour le deuxième mois consécutif, alors que la période est d'habitude marquée par une consommation accrue avant le Nouvel an lunaire, selon un indice indépendant publié mercredi.

Ce même indicateur sera également publié en zone euro (PMI) et aux Etats-Unis (ISM). Outre-Atlantique, les chiffres des créations d'emplois dans le secteur privé (ADP) sont aussi au menu, de même que ceux de la balance commerciale. Les données sur les stocks américains de pétrole seront également scrutées de près étant donné la volatilité des prix de l'or noir ces derniers jours.

Le point à l'ouverture: