La Bourse de Paris évoluait proche de l'équilibre (-0,06%) ce matin. A 09H34, l'indice CAC 40 cédait 3,59 points à 6.271,93 points. Lundi, il avait fini en hausse de 0,28%.

De son côté, l'indice Dax de la Bourse de Francfort affichait -0,06 %, à 15 287.86 points vers 9H25 (7H25 GMT). Le FTSE-100 de la Bourse de Londres augmentait faiblement de 0,11 % à 6 970.82 points, tandis que le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles reculait de 0,30 %, à 4 041.51 points.

"La semaine boursière a véritablement démarré hier soir avec la publication de Tesla" et se poursuivra avec celles d'Alphabet et Microsoft notamment dans la soirée, "avant les conclusions du FOMC de la Fed demain", relève Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC. "En attendant, les indices restent fermes de part et d'autre de l'Atlantique", ajoute-t-il.

Lundi soir, le fabricant de véhicules électriques Tesla, porté par des livraisons en forte hausse au premier trimestre, a fait état d'un chiffre d'affaires qui a décollé de 74 % sur la période et d'un bénéfice ayant bondi à un niveau sans précédent.

En Europe aussi, les investisseurs devaient digérer de nombreux résultats publiés avant l'ouverture, qui vont aller en s'intensifiant au fil de la semaine.

Deux jours de réunion à la Fed

En matière d'indicateurs, au moment où s'ouvre ce mardi une réunion de deux jours de la banque centrale américaine, qui devrait laisser sa politique monétaire inchangée, les investisseurs prendront connaissance de la confiance des consommateurs américains pour le mois d'avril (Conférence board).

De son côté, la Banque du Japon (BoJ) a opté pour le statu quo mardi mais a relevé ses prévisions de croissance pour l'exercice 2020/21 écoulé (clos au 31 mars) comme pour les deux exercices suivants.

Le Parlement européen devrait en outre approuver mardi l'accord commercial de l'UE avec le Royaume-Uni, ultime étape d'un "Brexit" éprouvant, mais sans grand espoir d'apaisement dans les relations désormais tumultueuses entre Londres et Bruxelles.

Pour preuve, la France a menacé mardi le Royaume-Uni de "mesures de rétorsion" sur les services financiers si l'accord post-Brexit concernant la pêche n'est pas mis en oeuvre.