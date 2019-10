Les marchés européens ont ouvert en baisse ce mercredi, toujours dans le flou à propos du Brexit en attendant que l'UE se prononce sur un éventuel report compte tenu du blocage au Parlement britannique.

Dans l'incapacité de faire passer son accord à temps, le Premier ministre a suspendu son examen au Parlement jusqu'à ce que l'Union européenne prenne une décision sur un report de la date du divorce, fixée en principe au 31 octobre.

"Le Brexit va être encore reporté. Mais cette fois les investisseurs peuvent entrevoir une lumière au bout du tunnel", puisque les députés ont donné un feu vert de principe à l'accord, même s'ils ont contesté par la suite le calendrier, note Ipek Ozkardeskaya, analyste chez London Capital Group.

La livre accusait toutefois un peu le coup, en attendant d'y voir plus clair sur les prochaines étapes, avec des risques de report long et d'élections.

Saison des résultats

"Les résultats de Texas Instrument et de MacDonalds ont été plus mauvais qu'attendus et en raison des craintes de récession récente, les acteurs du marché accordent une attention particulière à la saison des bilans en cours", note Milan Cutkovic, analyste chez Axi Trader.

Le point à l'ouverture: