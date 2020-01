Les marchés européens on ouvert en hausse ce mercredi, Francfort battant même un record, les investisseurs choisissant de se focaliser sur les résultats d'entreprises plutôt que sur la propagation du coronavirus en Chine, où les autorités ont pris des mesures pour contenir l'épidémie.

"Les investisseurs semblent se focaliser sur les résultats des entreprises qui, dans l'ensemble, sont meilleurs qu'attendu", écrivent les experts de Mirabaud Securities Genève dans une note.

Ils espèrent que la saison des résultats trimestriels qui s'intensifie aux Etats-Unis et en Europe servira de moteur à la poursuite de la tendance haussière en place depuis le dernier trimestre 2019.

Néanmoins, "si la propagation (du coronavirus) s'intensifie dans les prochains jours, ce qui n'est pas exclu, il faut s'attendre à un retour vers les valeurs refuges et surtout à ce que les places asiatiques entraînent à la baisse les autres places financières", prévient Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

"La Bourse de Paris est particulièrement exposée à la Chine du fait de la forte domination dans la cotation des valeurs du luxe. Beaucoup d'investisseurs gardent en mémoire le lourd coût économique du Sras (syndrome respiratoire aigu sévère, NDLR) en 2003", rappelle-t-il.

Le bilan du nouveau coronavirus s'est encore alourdi mercredi en Chine, où les autorités ont fait état de neuf morts et averti que le virus pourrait "muter" et se propager plus facilement.

Elles ont également annoncé des mesures de prévention telles que la ventilation et désinfection dans les aéroports, les gares et les centres commerciaux.

Sur la politique commerciale, Donald Trump a indiqué mardi que des discussions allaient être engagées en vue de signer un "accord commercial" avec l'Union européenne, en marge d'une rencontre bilatérale avec la cheffe de l'exécutif européen Ursula von der Leyen.

Alors que les Etats-Unis viennent de conclure une trêve commerciale avec la Chine, M. Trump a toutefois averti qu'il "réfléchirait très sérieusement" à taxer les importations de voitures européennes si jamais les discussions n'aboutissaient pas.

Côté macroéconomique, la Corée du Sud a enregistré en 2019 une croissance de 2,0% de son PIB, soit le rythme le plus faible en 10 ans.

Le climat des affaires en France a très légèrement baissé en janvier par rapport au mois précédent, mais il est en fort repli dans le commerce de détail dans le contexte des grèves.

Le point à l'ouverture: