Les places boursières européennes ont ouvert en hausse ce vendredi, confiants avant le discours très attendu du patron de la Banque centrale américaine, Jerome Powell.

Les projecteurs sont, ce vendredi, braqués sur Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine, qui doit s'exprimer à 16h à Jackson Hole, aux Etats-Unis, devant le gotha des banquiers centraux et des économistes.

Son intervention "animera le marché", ont prévenu les experts de Mirabaud Securities Genève. "Cette mise à jour nous donnera un aperçu de ce que la Fed pourrait faire en septembre", a précisé David Madden, un analyste de CMC Markets.

"Les investisseurs sont confiants avant le discours (...) et attendent un signal clair qu'il y aura d'autres baisses de taux", notait pour sa part Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader. Or, "ces attentes pourraient être trop optimistes et il y a donc un risque de déception", ajoute l'expert.

A l'issue de sa dernière réunion fin juillet, l'institution avait baissé les taux d'un quart de point de pourcentage (0,25%) pour la première fois depuis 2008. M. Powell avait alors précisé que la Fed ne s'engageait pas a priori dans un "long cycle de baisses", sans toutefois en exclure d'autres.

"A en juger par les minutes de la réunion de juillet, la banque centrale semble se satisfaire" du statu quo "mais il faut se rappeler que les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine se sont intensifiées tout comme l'agitation à Hong Kong, ce qui pourrait pousser M. Powell à être un peu plus conciliant que fin juillet", a estimé M. Madden, analyste de CMC Markets.

A l'heure où les nuages s'accumulent pour la croissance américaine, les investisseurs s'attendent largement à une nouvelle baisse des taux d'intérêt.

Le point à l'ouverture: