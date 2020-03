Les places boursières européennes devraient repartir à la baisse mercredi après leur rebond de la veille, malgré les efforts entrepris par les économies les plus développées pour soutenir la conjoncture mise à mal par la pandémie de coronavirus.

"Les indices européens devraient ouvrir en nette baisse ce matin malgré les annonces de soutien massif de la part de la Réserve fédérale et des gouvernements tout autour du monde pour soutenir l'économie et surtout rétablir la confiance", anticipe John Plassard de Mirabaud Securities.

"Le rebond semble s'essouffler mercredi. L'amplitude de la pandémie surpasse les espoirs de relance", commente Jasper Lawler, chez London Capital Group.

Car, selon une psychologie à court terme du marché, "sachant que la politique gouvernementale peut stopper les retombées du coronavirus, les investisseurs ne sont pas prêts à acheter, mais si le coup peut être amorti un peu, ils ne sont pas non plus dans une telle panique qui les pousse à vendre", illustre l'analyste.

Les plans de relance se multiplient dans le monde pour soulager une économie tombée malade.

Aux Etats-Unis, où le nombre de cas confirmés dépasse les 6.000, un plan de soutien massif aux entreprises menacées de faillite est en train d'être esquissé. Il pourrait se chiffrer à quelque 850 voire 1.000 milliards de dollars, selon la presse américaine.

La Banque centrale américaine a également créé un nouveau mécanisme devant permettre aux ménages et aux entreprises américains d'avoir plus facilement accès au crédit, par le biais des plus grandes banques du pays.

Si une récession ne fait plus de doute en Europe cette année, les acteurs du marché anticipent de plus en plus une récession également aux Etats-Unis en 2020 alors que la consommation, moteur de sa croissance, montre des signes de faiblesse.