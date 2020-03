Les marchés européens ont ouvert à la baisse ce lundi, après une semaine catastrophique, dans un marché toujours paralysé par l'épidémie de coronavirus.

Les indices européens ont ouvert en nette baisse ce matin suite au mouvement de panique de la Fed dimanche soir. La Réserve fédérale a abaissé dimanche ses taux à zéro, afin d'endiguer les conséquences économiques de l'épidémie de nouveau coronavirus et rassurer les marchés en pleine tempête boursière. Une mesure réclamée depuis des mois par Donald Trump.

La dernière fois que la Fed avait abaissé ses taux à un tel niveau remonte à décembre 2008, au coeur de la crise financière dite des "subprimes". "Ce geste n'a actuellement aucun effet sur les indices Futures (contrats à terme) qui se sont encore une fois mis en mode coupe-circuit cette nuit", observe Vincent Boy, analyste marché chez IG France.

Il "pourrait être catastrophique si la pandémie venait à se poursuivre car cela restreint les possibilités de la Réserve fédérale américaine pour rassurer les marchés", poursuit-il.

Le manque de liquidités fait craindre aux marchés de plus en plus une crise financière.

A la Bourse de Bruxelles, le recul des valeurs se poursuit et s'est même accéléré, quelques minutes après l'ouverture du marché. Après avoir entamé les hostilités en se basant sur le niveau des "futures" sur indices de la Bourse de New York, les opérateurs ont à nouveau commencé à vendre tous les secteurs de la cote. L'indice Bel 20 cède 9% et est actuellement revenu au niveau de 2013. Comme la semaine passée, ING mène la danse avec une chute de plus de 13%, alors que les Banque centrales ont entamé une action conjointe au niveau international pour assurer la liquidité des opérations interbancaires, et éviter ce qui s'est passé en 2008. KBC n'est pas loin derrière avec un recul de près de 12%. Seule valeur à s'afficher en vert sur les tableaux de cotation, Colruyt prend 2,7%. Le secteur semble le moins mal placé dans la crise actuelle. Comme nous l'écrivions samedi, même si beaucoup d'actions sont aujourd'hui sous-valorisées, il est très difficile de situer un plancher dans une situation de crise totalement inédite. Quant aux actions des banques centrales, si elles sont suivies de réactions négatives des marchés, c'est qu'elles indiquent aux opérateurs le niveau de gravité du ralentissement économique en cours. Sur le moyen terme, ces baisses de taux et injections de capitaux devraient toutefois montrer des effets appréciables. Ce qui change par rapport à 2008, c'est l'ampleur des moyens et la rapidité de réaction des instituts d'émission.

Le baril de brut a aussi repris une trajectoire baissière liée aux anticipation d'un recul conjoncturel: le baril de Brent cède pratiquement 10% à 31,60 dollars, sous le niveau atteint après le début de la guerre des prix menée par l'Arabise Saoudite, la semaine dernière. Depuis le début de l'année, les prix du pétrole brut ont reculé de 52%. Du côté des valeurs refuge, l'or prend 0,84% à 1.530 dollars. L'euro est à nouveau recherché après la baisse surprise des taux de la Réserve fédérale hier soir. Notre devise progresse de 1,01% à 1,1207 dollar.

Le point à l'ouverture: