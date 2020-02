L'indice BEL 20 a terminé la séance de vendredi sur une nouvelle baisse de 4,15%, après avoir déjà cédé quasi 5% jeudi, en raison de la propagation du coronavirus qui est en train de gripper une partie de l'économie mondiale.La Bourse de Bruxelles a connu une semaine noire, loin des flonflons du carnaval, avec un recul de 14,46%. Le Bel 20 a ainsi effacé en une semaine deux tiers des gains qu'il avait engrangés sur toute l'année 2019. Alors que l'OMS relevait à "très élevée" la menace internationale du coronavirus chinois et que Wall Street chutait de plus de 3% à l'ouverture, on ne pouvait guère espérer un redressement des marchés européens qui terminaient la journée sur des pertes de plus de 3%.L'indice BEL 20, qui avait perdu 10,76% depuis lundi, confirmait quant à lui un recul supplémentaire de 4,15% à 3.488,60 points, le mois de février se soldant par une baisse de 10,72% de notre indice de référence qui avait gagné jusqu'à 7,44% le 17 du mois.L'indice vedette de la Bourse de Bruxelles a été à nouveau plombé vendredi par son poids lourd, AB InBev, qui a perdu 7,93% supplémentaires, après avoir déjà bu la tasse la veille, dans la foulée de ses résultats annuels.Plongée pour (presque) tout le mondeToutes les actions composant l'indice ont d'ailleurs fini dans le rouge vendredi, à la seule exception de Proximus (+1,04%).arGEN-X (124,00) plongeait de 7,32%, tout comme WDP (24,20), Galapagos (187,30) et UCB (83,56) signant des baisses de 5,67 et 5,48%.Solvay (82,08) et Umicore (37,77) perdaient 3,44 et 2,48% tandis que KBC (60,02) et ING (8,61) se dépréciaient de 3,88 et 2,51%, Ageas (41,88) chutant de 4,25%.Ontex (13,60) et Aperam (26,94) avaient ramené leurs pertes à 0,51 et 1,93%, Sofina (195,20) portant la sienne à 5,01%.Barco (193,80) et GBL (81,88) cédaient toujours 2,81 et 2,76%, Telenet (34,52) ne perdant plus que 0,86% alors qu' Orange Belgium (17,20) et Bpost (7,41) chutaient par ailleurs de 2,60 et 3,67%.Colruyt (41,82) et Ahold Delhaize (21,18) reculaient de 2,01 et 3,64%.ImmuPharma (0,20) avait ramené sa perte de 25 à 10,4%, Acacia Pharma (2,89) et Bone Therapeutics (3,30) chutant de 10,1 et 9,6% tandis qu' IBA (8,86) et MDxHealth (0,85) abandonnaient 8,6 et 7,2%, Celyad (7,96) et Oxurion (2,79) chutant de 6,2 et 4,1%.Atenor (57,60) et la Financière de Tubize (68,80) reculaient de 9,7 et 6,8%, la Cie du Bois Sauvage (355,00) et Elia (90,10) de 4 et 4,6%, Solvac (105,50) de 8,2%.Recticel (6,72) et Tessenderlo (27,30) valaient 3,7 et 4% de moins que jeudi, Kinepolis (47,80) et Shurgard (30,55) chutant de 5 et 6%, Immobel (69,80) et Bekaert (19,49) de 4,4 et 3,9%.On pouvait enfin encore relever des pertes de plus de 7% en Roularta (13,20) et Quest For Growth (5,30).Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0971 USD, contre 1,1045 dans la matinée et 1,1002 la veille. L'once d'or perdait 72,95 dollars à 1.584,80 dollars et le lingot se négociait autour de 46.405 euros, en recul de 2.035 euros.