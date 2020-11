La Bourse de Shanghai a décidé de repousser l'introduction en Bourse d'un montant inédit de 34 milliards de dollars, qui devait initialement avoir lieu jeudi sur les places de Hong Kong et Shanghai, estimant que Ant Group "risque de ne pas parvenir à respecter les conditions d'émission et d'enregistrement ou les exigences en matière d'information", a-t-elle précisé dans un communiqué. Les autorités chinoises souhaiterait qu'Ant Financial soit régulé comme les banques qui, en Chine, sont principalement détenues par l'Etat.

Lundi, Jack Ma, fondateur d'Alibaba, ainsi que le président d'Ant, Eric Jing, et son directeur général, Simon Hu, ont été convoqués lundi pour un "entretien réglementaire" avec des représentants de la banque centrale et des gendarmes de la Bourse, du marché des changes et du secteur bancaire, ont annoncé les autorités.

En s'introduisant à Shanghai et Hong Kong, Ant Group répondait à l'appel de Pékin, qui souhaitait voir ses fleurons technologiques se coter sur les places boursières nationales, dans une période de rivalité économique et politique acérée avec les Etats-Unis.