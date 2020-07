L’investissement à impact positif, phénomène marginal ou tendance lourde ? Placements & Marchés Pierre-François Lovens

Les Belges seraient-ils de plus en plus préoccupés par l’utilisation et la destination de leur argent ? C’est ce que soulignait la Fondation Roi Baudouin, en mars 2019, dans un état des lieux consacré aux "investisseurs belges à impact".