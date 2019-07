Fait inhabituel, les ventes du produit phare d'Apple ont généré une part plus faible des revenus trimestriels. Que la marque à la pomme soit moins dépendante de son seul smartphone n’est-ce pas un signal positif? Analyse.

C'était de saison. Depuis des années. Chaque troisième trimestre depuis l’exercice comptable 2013, l'iPhone avait habitué les investisseurs à dominer le chiffre d'affaires du groupe californien. Cela ne s’était pas fait en un jour, ses ventes pesant à peine 5 millions de dollars au moment de son lancement.

Mais six ans plus tard, le smartphone produisait plus de la moitié des recettes périodiques, jusqu’à dépasser les 60% en 2015 dans la foulée de l’introduction des modèles 6 et 6 Plus.

Voilà tout, cette fois, le produit phare a perdu de sa splendeur. Même si le grand patron Tim Cook s’est félicité de ce troisième trimestre historique, du haut de ses 53,8 milliards de dollars de revenus et qu’il a évoqué "une amélioration des tendances de l’iPhone".

Les ventes du téléphone d’Apple ont faibli de 12% et les recettes des trois mois observés ne représentaient "que" 48% de la manne commerciale, retombant ainsi sous le seuil psychologique de la moitié.

Il faudrait y voir les conséquences heureuses du pivot stratégique du géant américain, estiment certains analystes. Apple cherche évidemment à se désolidariser des seules recettes de son iPhone.

Sa division Services (App Store, iTunes, Apple Music, iCloud, Apple Pay) a enregistré une progression (12,6%) de ses revenus compensant arithmétiquement la baisse des ventes de l’iPhone.

Mais le chiffre d'affaires de ces services aux consommateurs (11,5 milliards de dollars) n'est pas encore aussi imposant que celui des smartphones que pour pouvoir assurer les finances du groupe de Cupertino.

Constat similaire pour les ventes d'ordinateurs, les Mac enregistrent une forte poussée trimestrielle également (11%), représentant toutefois un peu moins de 6 milliards de dollars. Et l'envolée (+47%) des "Wearables", de type Apple Watch, a permis à la firme d'engranger 5,5 milliards de dollars.

Les investisseurs surveillent avec d’autant plus d’attention la diversification des activités car la concurrence technologique reste féroce et les produits de compétiteurs asiatiques, à performances comparables, se vendent souvent moins chers.

Apple ne se repose naturellement pas sur ses lauriers. La preuve, la baisse de ses bénéfices annoncée ce mardi s'explique en partie par ses investissements continus en R&D. Ces dépenses en recherche et innovation ont bondi de 15% pour atteindre 4,3 milliards de dollars, soit le niveau le plus élevé depuis 2001, année de lancement de son baladeur numérique, l'iPod.

Faut-il rappeler que le groupe à la pomme a pas si longtemps ajouté un service d'abonnement à la presse et s’apprête à introduire une carte de crédit ainsi qu’une plateforme de vidéo en streaming.

"Il faut garder à l'esprit qu'il y aura des périodes d'essai de différentes longueurs pour tous ces services. La monétisation prendra un peu de temps", relativisait Luca Maestri, le CFO d'Apple, lors d'une conférence aux analystes.

Le directeur financier a d’ailleurs renouvelé les objectifs de pivot: doubler la taille de la division des Services et atteindre les 500.000 abonnés payants dans l'écosystème Apple d’ici 2020.

Sans oublier du côté des produits, pressentis pour septembre prochains, trois nouveaux modèles… d’iPhone.