Les Bourses européennes ouvrent en baisse mardi, lestée par la remontée des tensions sino-américaines et la propagation toujours grandissante du Covid-19 à travers le monde.

La Bourse de Bruxelles a commencé la journée en baisse (-1,30%). Seules deux valeurs résistent à la baisse au sein du Bel 20. Il s'agit d'ING (stable) et de Proximus (+0,36%).

La Bourse de Paris a ouvert en recul (-1,30%). A 09H00, l'indice CAC 40 perdait 65,75 points à 4.990,48 points. La veille, il avait fini en hausse de 1,73%.

La Bourse de Francfort a ouvert en baisse, le Dax perdant 1,12%. A 7h07 GMT, l'indice vedette perdait 143,0 points à 12.656,95 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes chutait de 0,78% à 26.774,93 points.

Les tensions entre Pékin et Washington pèsent sur les marchés, alors que le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a averti lundi que son pays considérait "illégales" les revendications territoriales de Pékin en mer de Chine méridionale.

Sur le front de la pandémie de coronavirus, "de nombreux investisseurs s'inquiètent de la tendance aux États-Unis", commente Milan Cutcovic, expert pour AxiTrader.

Selon un comptage de l'AFP, plus de 13 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement recensés sur la planète, dont plus de la moitié aux États-Unis et en Amérique latine et aux Caraïbes.

Aux États-Unis, la Californie a ordonné lundi un retour à la fermeture de certains commerces et lieux publics face à la progression persistante du Covid-19 dans sa population.