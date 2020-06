Les marchés européens devraient ouvrir en baisse jeudi, après une réunion de la Réserve fédérale américaine à l'issue de laquelle l'institution a averti que le chemin vers la reprise serait long.

"L'humeur est en berne après la Fed", a observé David Madden, un analyste de CMC Markets.

"Tous les yeux étaient tournés vers la Réserve fédérale" américaine et les actions européennes "ont connu une séance sans lustre à l'approche de la réunion de l'institution, les investisseurs préférant se désengager avant" d'en savoir plus, a-t-il complété.

Et "il semblerait que les perspectives brossées (par la Fed) pour cette année aux Etats-Unis pèse sur l'ambiance" ce qui devrait conduire les indices européens à ouvrir en baisse, selon lui.

L'économie américaine commence doucement à se redresser, et devrait rebondir dès l'année prochaine, mais le chemin sera long, a affirmé mercredi soir la banque centrale américaine, qui a promis de laisser les taux à zéro pour un bon moment face à des incertitudes qui restent grandes.

La Fed a publié ses premières prévisions depuis le début de la pandémie qui a mis fin à plus de dix années de croissance et précipité l'économie américaine dans l'une de ses pires crises. Elle prévoit ainsi une chute de 6,5% en 2020, avant un fort rebond de 5% en 2021 et une croissance plus modeste (3,5%) l'année suivante.

Du côté des indicateurs, le premier trimestre 2020 a vu la destruction de 497.400 emplois dans le secteur privé, soit une baisse de 2,5% en France.

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis sont également attendues et devraient retenir de nouveau l'attention des investisseurs à la recherche de toutes les signes d'une potentielle reprise après le début du processus de déconfinement.