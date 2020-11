La Bourse de Paris a ouvert en nette baisse ce mercredi, affaiblie par le flou entourant l'élection présidentielle américaine, au moment où le résultat n'est toujours pas connu mais que le président Donald Trump revendique la victoire.

L'indice CAC 40 chutait de 69,15 points à 4.736,46 points à 9H00 (8H00 GMT), au lendemain d'une progression de plus de 2%.

Les marchés boursiers chutaient également à travers l'Europe, Francfort perdant 1,59% et Londres 1,11% à l'ouverture. Ils avaient pourtant bien débuté la semaine, affichant des gains notables lundi et mardi.

L'incertitude est toujours totale sur le vainqueur de l'élection présidentielle américaine, le scrutin étant très serré dans certains Etats clés.

"Les traders craignaient qu'il n'y ait pas de vainqueur clair aujourd'hui, cela semble être ce qui se passe", observe David Madden, analyste pour CMC Markets UK.

Les indices européens avaient fortement progressé la veille, notamment du fait de l'anticipation d'une large victoire de Joe Biden, partisan d'un plan de relance massif de l'économie. L'indice CAC 40 a pris plus de 2% lors des deux précédentes séances.

"Les experts politiques surveillent les Etats stratégiques du Michigan, de la Pennsylvanie et du Wisconsin. On pourrait ne pas connaître les résultats avant un jour ou deux", ajoute M. Madden.

La journée s'annonce volatile sur les marchés, d'autant que les premières fléchettes n'ont pas tardé à être lancées par l'actuel occupant de la Maison Blanche.

Donald Trump a accusé mercredi son rival démocrate Joe Biden d'essayer de "voler" l'élection, sans aucun élément concret à l'appui.

Le sort du Sénat, aujourd'hui contrôlé par les républicains et très stratégique en vue de l'application du programme de la prochaine administration, était également indécis.

L'incertitude est ce qui déroute le plus les opérateurs financiers. On le voit clairement ce matin à l'extrême nervosité des valeurs cotées, aussi bien les actions que les devises, ou même l'or, en repli, tout comme le baril de pétrole brut.

Le potentiel de hausse des marchés d'actions est estimé à 5 ou 10% dès que le calme sera revenu sur le front électoral aux Etats-Unis, ce qui ne semble pas être le cas à l'heure actuelle. A New York, la tendance est partagée, les contrats sur indices montrant d'une part une baisse de plus d'un pour-cent du Dow Jones, et d'autre part, une progression d'un pour-cent du Nasdaq où sont cotés les géants technologiques.

A la Bourse de Bruxelles, l'indice Bel 20 est également très nerveux. Il recule à l'ouverture de 0,63% à 3.153 points mais il semble réduire sa perte petit à petit. A l'exception, de Colruyt qui reste inchangée, on compte 9 valeurs dans le vert et 10 valeurs dans le vert. Les banques, les télécoms et ABInBev sont sous pression.