Les marchés européens ont ouvert dans le vert ce lundi, dans un environnement globalement calme.

Les places boursières européennes ont ouvert en positif pour cette première séance de septembre, qui devrait s'annoncer globalement calme. "Le jour férie aux Etats-Unis entraînera des échanges limités" en Allemagne, expliquait Andreas Lipkow, analyste chez ComDirekt.

"Les indices européens sont légèrement en hausse au début de ce nouveau mois boursier mais les gains pourraient être fragiles", observait pour sa part Neil Wilson, analyste de markets.com.

"Dès demain, l'animation devrait être au rendez-vous avec la reprise parlementaire au Royaume-Uni et le retour des cotations outre-Atlantique", prévoyait de son côté Tangi Le Liboux, analyste chez Aurel BGC.

Nouvelle étape dans la guerre commerciale

Dimanche, les Etats-Unis ont mis en place, comme prévu, des droits de douane additionnels de 15% portant sur un peu plus de 110 milliards de dollars de biens importés de Chine. Ils s'ajoutent aux plus de 250 milliards de dollars de biens chinois qui étaient déjà surtaxés.

De son côté, la Chine a augmenté les droits de douane sur 75 milliards de dollars de biens américains.

Le flou quant à l'issue de ce conflit commercial, qui dure depuis plus d'un an, persistait: même si Donald Trump a assuré vendredi que des entretiens entre Washington et Pékin avaient bien lieu et que la réunion prévue en septembre était maintenue, la partie chinoise n'a pas confirmé la tenue de tels entretiens ou réunions.

"L'escalade protectionniste a bien franchi un nouveau palier hier entre les Etats-Unis et la Chine. La perspective d'un accord commercial semble toujours éloignée entre les deux puissances, ce qui laisse les marchés de marbre jusqu'à présent", commente ainsi Tangi Le Liboux.

"La perspective d'un accord prochain ne s'annonce pas positive", estime aussi M. Wilson, considérant que "Trump sera enclin à attendre jusqu'en 2020 avant de chercher une résolution sérieuse".

Le point à l'ouverture: