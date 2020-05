Les marchés européens devraient enchaîner sur un nouveau repli jeudi après trois séances de baisse consécutive liées aux craintes d'une reprise de l'épidémie combinée à son impact sur l'économie.

"Le confinement généralisé au niveau mondial a produit une destruction inimaginable de l'économie, dans plusieurs pays", commente Andreas Lipkow, analyste chez Comdirect.

Les investisseurs s'inquiètent, dans le sillage de Wall Street, des déclaration du patron de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, qui a prévenu que les dégâts causés par la pandémie pourraient avoir un impact durable sur la première économie mondiale.

Les marchés craignent par ailleurs des tensions entre la Chine et les Etats-Unis, alors que Washington a accusé mercredi Pékin de vouloir espionner les chercheurs qui se consacrent à la lutte contre le nouveau coronavirus.

Les Etats-Unis, pays le plus touché au monde avec 84.000 morts, ont accusé mercredi la Chine de chercher à espionner leurs chercheurs dédiés à la lutte contre le nouveau coronavirus.

Le patron de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, a prévenu que les dégâts causés par le nouveau coronavirus pourraient avoir un impact durable sur l'économie américaine et qu'il faudrait peut-être de nouvelles aides, en plus des quelque 2.900 milliards de dollars de soutien déjà débloqués.

Un message qui a fait nettement reculer la Bourse de New York mercredi tandis que l'inquiétude grandit sur le spectre de faillites à grande échelle.

Les opérateurs de marché redoutent une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 alors que la mise en application progressive des mesures de déconfinement à travers le monde se poursuit.

D'autant que le nouveau coronavirus pourrait "ne jamais disparaître" et devenir une maladie avec laquelle l'humanité devra apprendre à vivre, a averti l'Organisation mondiale de la santé, alors que le bilan mondial avoisine les 295.000 morts.

La Commission européenne a souhaité mercredi une réouverture "concertée" et "non discriminatoire" des frontières intérieures de l'UE afin d'empêcher le naufrage du secteur du tourisme, qui représente 10% du PIB et 12% des emplois dans l'Union.

Face au net reflux du nombre de nouveaux cas de Covid-19, le gouvernement japonais a pour sa part confirmé jeudi qu'il comptait lever l'état d'urgence dans la plupart des régions du pays.

Le rapport mensuel de l'Agence Internationale de l'Energie sera publié dans la journée et les investisseurs "surveilleront avec attention le comportement du cours du baril à l'approche de la prochaine échéance des contrats futures prévues le 19 mai", indique Vincent Boy, analyste marché chez IG France.

En outre, "la Banque centrale européenne publiera également son bulletin économique mensuel, qui présente les anticipations économiques et sert de base aux gouverneurs de la BCE afin de décider de la politique monétaire à mettre en place", ajoute l'expert, estimant qu'il "devrait refléter les annonces de la Fed et du FMI".

Le point à l'ouverture:

La Bourse de Francfort a poursuivi sa baisse jeudi, le Dax perdant 0,99%. A 9h15, l'indice vedette chutait de 104,26 points à 10.438,40 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes perdait 1,04% à 23.301,41 points;

La Bourse de Paris a poursuivi son recul à l'ouverture (-1,17%). A 9h, l'indice CAC 40 perdait 50,94 points à 4.294,01 points. La veille, l'indice parisien avait chuté de 2,85%;

La Bourse de Londres débutait la séance en nette baisse de 1,35%. Vers 9h30, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 79,99 points à 5.824,06 points.