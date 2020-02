Les marchés européens repartent à la hausse ce mercredi matin, au lendemain d'une séance en baisse liée aux inquiétudes sur l'épidémie de nouveau coronavirus.

L'indice phare de la Bourse de Bruxelles, le Bel 20, évolue lui à contre-courant (-0,28%), affecté par les baisses d'AB InBev, Barco et KBC notamment.

A Paris, l'indice CAC 40 gagnait 24,21 points à 6.081,03 points. La veille, il avait fini en recul de 0,48%.

L'indice vedette allemand Dax prenait 35,48 points à 13.716,67 points, tandis que le Mdax des valeurs moyennes prenait 0,28% à 28.139,71 points.

A Londres, l'indice FTSE 100 des principales valeurs prenait 45,61 points à 7.427,62 points.

"Les investisseurs espèrent désormais que la récession économique" liée au coronavirus ne "sera qu'à court terme" et que "l'économie mondiale pourra se relever rapidement", estime Milan Cutkovic, analyste chez Axitraders.

Le bilan de l'épidémie à coronavirus a dépassé mercredi les 2.000 morts, mais l'OMS a mis en garde contre toute mesure disproportionnée, citant une étude montrant que plus de 80% des patients souffraient d'une forme bénigne de la maladie.

Le nombre de contaminations en Chine continentale a atteint mercredi 74.185 cas, soit 1.749 de plus que la veille. Ailleurs dans le monde, environ 900 personnes contaminées ont été recensées dans une trentaine de pays.

Le marché se montre un peu moins inquiet des conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19.

"Un léger repli du nombre de cas de coronavirus et la détermination du gouvernement chinois de limiter les dégâts sur l'économie ont permis aux marchés de repartir de 'avant", résume Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.

"Les marchés commencent à digérer les annonces d'Apple", ajoute Milan Cutkovic. La marque à la pomme a prévenu mardi qu'elle n'allait sans doute pas atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires au deuxième trimestre en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus, faisant dévisser les bourses mondiales.

"L'optimisme repose sur (la croyance en) la capacité des banques centrales, de même que des gouvernements, à répondre aux attentes du marché selon lesquelles ils peuvent amortir tout choc baissier", a souligné pour sa part Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.

En matière d'indicateurs, le marché prendra connaissance des chiffres de l'inflation pour janvier au Royaume-Uni, avant les mises en chantier de logements pour ce même mois aux Etats-Unis.

Après la clôture des Bourses européennes seront par ailleurs publiées les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

TITRES EN ACTION

L'action KBC souffre-t-elle d'une recommandation revue à la baisse? L'analyste de Deutsche Bank a en effet revu sa copie, conseillant désormais de conserver le titre, plutôt que de l'acheter.

DEUTSCHE TELEKOM (+2,16% à 16,23 euros) : l'opérateur téléphonique Deutsche Telekom a publié mercredi un bénéfice net en hausse de 80% sur l'année 2019, stimulé par les activités de sa filiale américaine T Mobile, qui a récemment reçu le feu vert pour fusionner avec son concurrent Sprint.

IAG EN HAUSSE (+1,27% à 640,00 pence). La compagnie aérienne Qatar Airways a augmenté sa participation dans le groupe, propriétaire de British Airways, pour détenir désormais 25,1% du capital.

METRO BANK RECULE (-1,58% à 191,93 pence). La banque, cotée en dehors de l'indice FTSE-100, a nommé comme nouveau directeur général Dan Frumkin, qui était jusqu'à présent patron par intérim. Il va présenter la semaine prochaine ses priorités pour le groupe qui a connu de nombreux déboires en Bourse depuis un an.

ATOS perdait 1,95% à 79,48 euros après avoir publié une marge opérationnelle légèrement inférieure à ses attentes en 2019, même si son chiffre d'affaires est ressorti en croissance organique de 1,4%.

WORLDLINE, dont Atos a cédé en 2019 la plus grande partie de sa participation majoritaire, grappillait pour sa part 0,26% à 76,40 euros. Le spécialiste des paiements électroniques a annoncé mercredi avoir triplé son bénéfice net en 2019 grâce à l'intégration du groupe suisse Six et à des effets comptables.

RENAULT reculait de 1,60% à 30,45 euros, lesté par l'abaissement mardi de sa note à long terme à Ba1 par l'agence de notation Moody's, du fait d'une faible performance opérationnelle en 2019. Cela relègue le constructeur automobile dans la catégorie des émetteurs spéculatifs.

TECHNICOLOR se repliait de 4,49% à 0,37 euro, pénalisé par une perte nette de 230 millions d'euros sur l'exercice 2019, la quatrième et la plus importante depuis 2016.