Les marchés européens se dirigent vers une ouverture légèrement positive jeudi, réveillés par une nouvelle économique rassurante en provenance de Chine tout en restant vigilante face aux tensions sino-américaines.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse ce matin, dans le sillage de la publication d'un rebond surprise des exportations chinoises en avril", anticipe John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

"Les investisseurs restent cependant sur leurs gardes après la publication la veille de destruction d'emplois records pour le mois d'avril 2020 aux Etats-Unis et des tensions sino-américaines concernant la propagation du coronavirus en Chine", poursuit-il.

Les exportations de la Chine ont connu en avril un rebond surprise sur un an (+3,5%), en dépit de la pandémie de nouveau coronavirus qui paralyse l'économie mondiale.

Il s'agit d'une première hausse depuis le début de l'année pour le géant asiatique et d'un résultat nettement supérieur aux prévisions d'analystes qui tablaient sur un nouveau repli.

L'activité dans les services en Chine s'est de nouveau contractée en avril, mais moins qu'en mars, l'indice des directeurs d'achat (PMI) pour les services ressortant à 44,4 le mois dernier, clairement en deçà des attentes des analystes.

Le danger sanitaire du Covid-19 qui s'est répandu sur la planète a engendré un péril économique mondial de par les mesures de confinement mises en place pour éviter un désastre humanitaire.

Alors que le déconfinement se poursuit en Europe, la Commission européenne a prédit mercredi une récession "historique" cette année, avec une chute record du PIB de 7,7% en zone euro, puis un rebond de 6,3% en 2021.

Aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde avec plus de 73.000 morts, Donald Trump a renouvelé ses attaques à l'adresse de la Chine, d'où la pandémie est partie en décembre, en estimant que "cela n'aurait jamais dû arriver".

Washington continue de penser que le Covid-19 s'est propagé depuis un laboratoire de Wuhan, dans le centre de la Chine, ce que Pékin dément tout en rejetant la proposition d'une enquête internationale, avancée par Washington et soutenue par plusieurs pays occidentaux.

A ce jour, la pandémie a fait plus de 260.000 morts dans le monde et a contraint au confinement plus de la moitié de l'humanité. Selon l'ONU, le pic de la maladie dans les pays les plus pauvres du monde est attendu dans les trois à six mois à venir.

Côté monétaire, la Banque centrale du Brésil a abaissé mercredi son taux directeur à 3%, un nouveau plancher historique. La Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur à 0,1%.

Le point à l'ouverture:

La Bourse de Francfort évoluait jeudi en hausse, le Dax gagnant 0,42%. Vers 9h05, l'indice vedette avançait de 44,3 points, à 10.650,47 points. Le MDax des valeurs moyennes était en hausse plus nette de 1,33% à 23.389,94 points;

La Bourse de Paris a rebondi à l'ouverture jeudi (+0,51%). A 9h, l'indice CAC 40 prenait 23,02 points à 4.456,44 points. La veille, la place parisienne avait fini en baisse (-1,11%)