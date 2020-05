Les marchés européens devraient ouvrir en fort recul lundi matin après un long week-end, emboîtant le pas aux pertes de Wall Street vendredi, tandis que Donald Trump menace de nouveau la Chine de représailles commerciales.

Après un week-end de trois jours, "les marchés européens devraient faire du rattrapage (à la baisse) ce (lundi) matin, après avoir raté les importantes pertes de vendredi sur les marchés britannique et américain", a souligné Michael Hewson, un analyste de CMC Markets UK.

Wall Street a été affectée vendredi "par les nouvelles tensions politiques et commerciales entre Washington et Pékin ainsi que la publication de résultats trimestriels jugés décevants dans le secteur technologique (Apple et Amazon) et énergétique (Exxon et Chevron)", a-t-il ajouté.

Le président américain Donald Trump a dit jeudi envisager des taxes punitives contre Pékin après avoir acquis la certitude que le nouveau coronavirus proviendrait d'un laboratoire chinois.

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a en outre affirmé dimanche qu'il existait un "nombre significatif de preuves" que le nouveau coronavirus provient d'un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, berceau de la pandémie.

Sur une note plus positive, l'Agence américaine du médicament (FDA) a accordé vendredi une autorisation d'utilisation en urgence du remdesivir du laboratoire Gilead, après qu'un essai américain a montré qu'il écourtait sensiblement la durée de rétablissement des patients les plus gravement atteints du Covid-19.

L'Europe, Italie en tête dès lundi, se lance cette semaine dans le déconfinement, au moment où de l'autre côté de l'Atlantique, le président américain Donald Trump promet un vaccin contre le coronavirus avant la fin de l'année.

Du côté des indicateurs, le marché automobile français a subi un nouveau choc en avril, reculant de 88,8%, victime de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement de la population, selon les données publiées vendredi par les constructeurs.

Ce lundi, l'agenda sera dominé par les chiffres définitifs de l'activité manufacturière (PMI) en zone euro pour le mois d'avril.

Aux Etats-Unis, l'activité du secteur manufacturier a comme prévu plongé le mois dernier, lutte contre la pandémie oblige, mais s'est contractée moins que ne le craignaient les économistes.

Le point à l'ouverture:

La Bourse de Paris a ouvert en net repli (-3,48%). A 9h, l'indice CAC 40 perdait 159,04 points à 4.413,14 points. Jeudi, il avait fini en baisse de 2,12%;

La Bourse de Francfort a ouvert en forte baisse lundi,. A 9h05, l'indice vedette perdait 312,62 points à 10.549,02 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes chutait de 2,79% à 22.400,01 points;

La Bourse de Londres a ouvert en baisse lundi. L'indice FTSE 100 des principales valeurs perdait 0,49% à 5.734,84 points vers 07H45 GMT.