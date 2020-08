La Bourse de Paris a ouvert en hausse mardi (+0,30%). A 9H00 (7H00 GMT), l'indice gagnait 15,17 points à 5.023,06 points. La veille, il avait progressé de 2,28%.

La Bourse de Francfort évoluait en hausse, le Dax gagnant 1,03% en poursuivant sa progression au-delà de la barre des 13.000 points reconquise la veille. Vers 07H08 GMT, l'indice vedette progressait de 134,26 points, à 13.200,80 points. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 0,62%, à 27.801,90 points.

L'organisation mondiale de la santé (OMS) est plutôt prudente quant au traitement du plasma sanguin pour les patients atteints du coronavirus. Cependant, "les investisseurs célèbrent chaque avancée dans la lutte contre Covid-19 et sont convaincus qu'il n'y aura plus de restrictions drastiques", commente Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Les négociations entre les États-Unis et la Chine envoient par ailleurs "des signaux positifs dans le public", ajoute l'analyste, et ce "à un moment important alors que les tensions politiques entre les superpuissances s'intensifient et que les craintes d'une escalade de la guerre commerciale sur le terrain se sont récemment accrues".

Des nouvelles favorables sur les relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis sont également arrivées dans la nuit: les deux grandes puissances ont assuré vouloir préserver leur accord conclu en janvier, mais fragilisé par la crise sanitaire, après une réunion téléphonique à laquelle participait le vice-Premier ministre chinois Liu He et le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin.