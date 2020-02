Le coronavirus continue d'inquiéter la planète entière, d'autant que l’épidémie s'aggrave en Italie où une quatrième personne est décédée des suites du virus. Sur le marché, l'inquiétude est visible et annonce une nouvelle semaine en berne.

La Bourse de Paris perdait ses moyens lundi (-3,03%), devant l'aggravation de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de coronavirus hors de Chine, qui fait peser un risque plus important sur l'économie mondiale.

Peu après l'ouverture, l'indice CAC 40 chutait de 182 points à 5.846,88 points. Vendredi, l'indice parisien avait clôturé en baisse de 0,54%. L'indice évolue à ses plus bas en séance depuis décembre 2019.

"La crise sanitaire reste l'alpha et l'oméga du marché" et pour l'heure, "personne n'a suffisamment de données fiables pour juger de l'ampleur de la crise" , souligne Christopher Dembik, responsable de la recherche économique à Saxo Banque.

"Les indicateurs tombés au cours des dernières séances (...) ont conduit les investisseurs à réévaluer à la hausse l'impact économique possible du coronavirus", explique-t-il.

"Vendredi, les investisseurs ont vendu des actions parce qu'ils ne voulaient pas maintenir leurs positions en cas de mauvaises nouvelles concernant le coronavirus. Et ils ont eu raison", explique pour sa part Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.

Et des mauvaises nouvelles, il y en a eu pléthore: l'Italie, où quatre morts dus au nouveau coronavirus ont été recensés, est devenu le premier pays européen à imposer des mesures de quarantaine dans une dizaine de communes du nord de la péninsule. Le Carnaval de Venise, qui devait se terminer mardi, a été annulé dès dimanche.

La Bourse de Londres chutait lundi matin dans les premiers échanges (-2,17%), secouée par la propagation de l'épidémie de coronavirus qui gagne désormais l'Europe et risque de plomber l'économie mondiale.

Vers 09H30, l'indice FTSE 100 des principales valeurs perdait 195,98 points à 7.208,05 points.

Le marché britannique, comme ses homologues européens, souffrait de l'avancée du coronavirus, considéré par la Chine comme sa "plus grande urgence sanitaire" depuis 1949.

L'épidémie a forcé dimanche la Corée du Sud à proclamer l'état d'alerte maximum, l'Italie à mettre des villes en quarantaine et plusieurs pays à se protéger de la propagation rapide du virus en Iran.

"Le coronavirus a imprimé sa marque en Europe avec une hausse soudaine du nombre de cas en Italie. Les investisseurs qui pensaient que leurs placements aux Etats-Unis ou en Europe seraient épargnés par les craintes sur le coronavirus doivent changer leur plan", souligne Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group. Les marchés redoutent en outre que la croissance mondiale en fasse les frais, en affaiblissant la Chine et en compliquant les affaires des grandes entreprises.

"Il est certain que la perturbation de l'activité économique va se traduire par une baisse des résultats des entreprises et des chiffres de croissance plus faibles au premier semestre", selon Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

La Bourse de Francfort a ouvert en forte baisse lundi, le Dax perdant 2,65%, sur un marché de plus en plus inquiet de l'épidémie du Covid-19.

Peu après l'ouverture, l'indice vedette perdait 352,8 points, à 13.226,49 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes plongeait de 2,95% à 28.129,73 points.