L’hésitation plane ce mardi sur les marchés financiers. Les investisseurs prenant le temps d'observer les derniers développements commerciaux entre la Chine et les États-Unis après l'annonce d'une trêve.

"Les États-Unis et la Chine vont entrer dans une nouvelle séquence de négociations. Il s'agira de discerner dans les prochaines semaines si ces discussions font réellement des progrès (...) sachant que Donald Trump peut tout remettre en cause d'un seul tweet", a également observé Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

Les discussions sur un accord commercial entre les États-Unis et la Chine ont en tous cas repris, a affirmé lundi le président américain Donald Trump, qui a rencontré son homologue chinois en marge du sommet du G20 ce week-end.

Les dernières discussions à Vienne entre les pays de l'Opep et leurs alliés étaient également au coeur de l'attention. Mardi, ils ont adopté une "charte" pour pérenniser leur alliance à travers un mécanisme de "coopération permanente", né dans la douleur mais vital face au boom de l'offre américaine.

"Les investisseurs auront aussi les yeux rivés vers les fortes tensions entre l'Iran et les États-Unis", ont également relevé les experts de Mirabaud Securities Genève.

L'Iran a franchi lundi la limite imposée à ses réserves d'uranium faiblement enrichi par l'accord de 2015 sur son programme nucléaire, accentuant le courroux des États-Unis dans un contexte de tensions déjà exacerbées entre les deux pays.

En Chine, les investisseurs ne semblant pas inquiets des violentes manifestations qui ont secoué lundi l'ex-colonie britannique.

"A moins que cet acte de désobéissance civile ne dégénère en un épisode plus long, il n'aura pas d'impact économique durable. Et si cela fait quelques vagues, il n'y aura pas de tempête sur les marchés", a estimé Stephen Innes, de Vanguard Markets.L'oeil du marché: "Trump peut tout remettre en cause d'un seul tweet"

L'agenda des indicateurs est pour sa part dégarni.