Les marchés devraient ouvrir en légère baisse ce lundi matin, concentrés sur les dossiers géopolitiques, dans une séance qui s'annonce calme en raison de l'absence de rendez-vous de premier plan.

Il n'y a "pas d'annonces majeures ce jour", ont indiqué dans une note les analystes de Saxo Banque. Cette semaine, l'agenda sera marqué selon eux par la "reprise des négociations entre la Chine et les Etats-Unis via des échanges téléphoniques" ou encore "la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed mercredi" avant que la BCE ne fasse de même le lendemain.

Sur le plan commercial, les présidents chinois Xi Jinping et américain Donald Trump ont décrété une trêve dans leurs différends, lors du sommet du G20 à Osaka au Japon. Ils sont convenus de relancer les négociations. La Chine a prévenu qu'elle ne signera aucun accord commercial avec les Etats-Unis s'il n'inclut pas une levée totale des surtaxes douanières imposées par l'administration Trump sur les produits chinois.

Dossier iranien

A ce sujet majeur s'ajoutent les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran alors que ce dernier a confirmé dimanche qu'il commençait à enrichir de l'uranium à un niveau prohibé par l'accord international sur son programme nucléaire, fragilisant encore davantage ce pacte. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a prévenu que cette mesure conduirait l'Iran à "plus d'isolement et de sanctions", et les trois pays européens encore parties à l'accord l'ont condamnée.

Le marché restera également attentif à une réunion des ministres des Finances de la zone euro.