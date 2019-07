La Banque centrale européenne a décidé ce jeudi que ses taux directeurs resteraient inchangés "aussi longtemps que nécessaire" et ce jusqu'au premier semestre de l'année prochaine.

Lors de la réunion de ce jour, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé que le taux d'intérêt des opérations de refinancement principales et les taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt resteraient inchangés, à respectivement 0,00%, 0,25% et -0,40%.

L'institution monétaire s'attend à ce que les taux directeurs de la BCE restent à leurs niveaux actuels ou inférieurs "au moins jusqu'à la première moitié de 2020 et, en tout état de cause, aussi longtemps que nécessaire" pour assurer la convergence durable et continue de l'inflation vers son objectif à moyen terme.

Le conseil des gouverneurs entend continuer à réinvestir "intégralement" le principal des paiements effectués sur les titres arrivés à échéance dans le cadre du programme d'achat d'actifs pendant une période prolongée suivant la date à laquelle il commence à relever les taux directeurs de la BCE, pour maintenir des conditions de liquidité favorables.

La BCE a également souligné "la nécessité d'une politique monétaire très accommodante pendant une longue période", les taux d'inflation, tant réalisés que prévus, étant constamment en dessous des niveaux conformes à son objectif.

En conséquence, si les perspectives d'inflation à moyen terme continuent d'être en deçà de son objectif, le conseil des gouverneurs est déterminé à agir, conformément à son engagement en faveur de la symétrie de l'objectif d'inflation.

"Il est donc prêt à adapter tous ses instruments, le cas échéant, pour que l'inflation atteigne son objectif de manière durable", précise le communiqué.

Dans ce contexte, le conseil des gouverneurs a chargé les comités de l'Eurosystème concernés d'examiner les moyens de renforcer les directives prévisionnelles sur les taux directeurs, les mesures d'atténuation, et les nouveaux achats d’actifs nets potentiels.

Le président de la BCE commentera ces considérations lors d'une conférence de presse qui commencera ce jeudi à 14h30.