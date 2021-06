La Bourse de Bruxelles terminait à l'équilibre (-0,05 %), le Bel 20 se maintenant à 4 107,56 points avec 9 de ses éléments en baisse mais, freiné par son poids-lourd KBC (67,90) qui abandonnait 1,62 % et Solvay (113,30) également négative de 1,18 %. arGEN-X (215,00) et Galapagos (61,50) reculaient de 0,46 et 0,45 % alors que UCB (76,96) était en hausse de 1,32 %. AB InBev (64,70) et Ageas (49,59) s'appréciaient de même de 1,01 et 0,47 %.

La Bourse de Paris a fini en petite hausse de 0,11 % tout en réussissant à atteindre un nouveau plus haut de clôture dans une séance peu animée avant la publication sur les chiffres de l'inflation américaine jeudi.

L'indice phare CAC 40 a pris 7,45 points à 6 551,01 points, un nouveau record de clôture depuis septembre 2000. Lundi, la cote parisienne avait gagné 0,43 %.

La Bourse de Londres réalisait la meilleure performance, le FTSE-100 s'appréciant de 0,25 % à 7 095,09 points. A l'inverse, la Bourse de Francfort perdait quelques plumes, le DAX cédant 0,23 % à 15 640,60 points.

Valeurs de clôture du 8 juin 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 64,70 (64,05)

Ackermans + 134,80 (134,00)

Aedifica + 107,60 (107,30)

Ageas + 49,59 (49,36)

Aperam + 47,78 (47,48)

arGEN-X - 215,00 (216,00)

Cofinimmo - 130,00 (130,30)

Colruyt + 51,46 (51,08)

Elia + 89,95 (88,75)

Galapagos - 61,50 (61,78)

GBL - 93,96 (94,52)

KBC - 67,90 (69,02)

Melexis - 88,35 (88,40)

Proximus + 17,14 (17,08)

Sofina + 350,20 (348,00)

Solvay - 113,30 (114,65)

Telenet - 33,08 (33,38)

UCB + 76,96 (75,96)

Umicore - 50,58 (50,90)

WDP + 32,12 (32,06)

L'avis du Broker pour Montea, WDP, VGP, Intervest Offices & Warehouses et Sofina

Kepler Cheuvreux s’est intéressé au secteur de la logistique, une analyse qui a débouché sur trois modifications d’avis durant la séance de mardi. L’analyste souligne que le secteur est toujours en plein essor en raison de la croissance du commerce en ligne et du besoin d’assurer les chaînes d’approvisionnement. Le grand bénéficiaire de cette étude est Montea (+1 % à 101,6 euros) dont la recommandation grimpe de « conserver » vers « acheter » avec un objectif remonté de 104 vers 111 euros. "Nous estimons que le portefeuille de biens immobiliers est un des meilleurs dans l’ensemble de l’Europe."

Dans le même temps, le courtier a également descendu ses avis sur WDP (+0,2 % à 32,12 euros) et VGP (+0,6 % à 165,6 euros) d’« acheter » vers « conserver », avec des objectifs fixés respectivement à 32 et 156 euros. Dans les deux cas, l’analyste reste positif sur les perspectives à moyen terme, mais estime que les cours vont probablement faire une pause durant les prochains mois. Enfin, Kepler Cheuvreux a également maintenu son avis à « acheter » sur Intervest Offices & Warehouses (+2,1 % à 24,25 euros), avec un objectif légèrement remonté vers 26 euros. "Les récentes acquisitions ont permis d’améliorer la qualité du portefeuille."

Sofina (+0,6 % à 350,2 euros) a été confirmé à « conserver » chez KBC Securities, qui a remonté son objectif de 300 vers 330 euros. Cette révision est intervenue suite à l’annonce que le spécialiste du commerce en ligne français Spartoo avait reçu son autorisation pour faire son entrée sur la bourse de Paris. "C’est une nouvelle bonne histoire pour le groupe, même si l’impact sur la valorisation est relativement faible.