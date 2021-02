La Bourse de New York a poursuivi sur sa lancée positive à l'ouverture, après les chiffres de l'emploi américain et des records pour le Nasdaq et le S&P 500 la veille : le Dow Jones avançait de 0,51 %, le Nasdaq de 0,29 %.

Jeudi, le Dow Jones Industrial Average avait gagné 1,08 % à 31.055,86 points. L'indice S&P 500 avait engrangé 1,09 % à 3.871,74 points, un nouveau record. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, était, lui aussi, parvenu à un nouveau sommet à 13.777,74 points, progressant de 1,23 %.

Le taux de chômage aux Etats-Unis a reculé en janvier et l'économie a recommencé à créer des emplois, bien qu'à un rythme faible.