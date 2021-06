La Bourse de New York a ouvert en petite hausse mardi, le S&P 500 étant à son niveau record, alors que les investisseurs pesaient l'optimisme de la reprise et les incertitudes quant à l'inflation et à ses conséquences sur la politique monétaire de la Fed.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice des valeurs vedettes Dow Jones était stable à 34.626,43 points (-0,01 %). L'indice élargi S&P 500 avançait de 0,15 % pour toucher son niveau record du 7 mai à 4.232,86 points. Le Nasdaq à forte coloration technologique prenait 0,49 % à 13.950,54 points.