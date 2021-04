La Bourse de Bruxelles confirmait une troisième séance consécutive de hausse en gagnant 0,94 % à 3 978,43 points. Tous ses éléments étaient positifs à l'exception de Galapagos (65,74) et Umicore (47,47) qui cédaient 1,70 et 0,15 %. Melexis (93,00) se distinguait en tête par un gain de 2,31 %. KBC (62,70) suivait avec un mieux de 2,28 % tandis que Ageas (51,10) regagnait 1,39 %.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,85 % et a enregistré de nouveaux plus hauts en clôture et en séance, portée par des indicateurs meilleurs que prévus, preuve qu'une reprise économique forte est en cours. L'indice CAC 40 a pris 52,93 points à 6 287,07 points, un niveau plus vu depuis février 2000. Durant la séance, l'indice vedette de la Bourse de Paris a même frôlé la barre des 6 300 points, pas atteinte depuis octobre 2000. Sur la semaine, il a gagné 1,91 %.

Et que dire de la Bourse de Francfort, où le DAX s'envolait de 1,35 % pour atteindre les 15 459,75 points. Une nouvelle envolée alors que, pour rappel, le DAX n'a franchi la barre des 15 000 points que pour la première fois le 31 mars. Enfin, la semaine se terminait également sur une belle progression pour la Bourse de Londres, où le FTSE-100 s'appréciait de 0,52 %.

Valeurs de clôture du 16 avril 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :