Les bourses européennes tentent de se stabiliser après une séance désastreuse la veille, dans un contexte de crainte de récession mondiale en raison de la pandémie de coronavirus.

La Bourse Bruxelles a ouvert dans le vert avec +3 %.

La Bourse de Paris a nettement rebondi vendredi à l'ouverture (+4,70%). A 9h, l'indice CAC 40 prenait 190,11 points à 4.234,37 points. La veille, il avait connu la chute la plus forte de son histoire, clôturant à -12,28% à 4.044,26 points.

La Bourse de Londres rebondissait de plus de 6% vendredi dans les premiers échanges, après avoir subi la veille sa pire séance depuis 1987. Vers 8h GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 6,23% à 5.563,44 points. Le marché accuse toutefois un plongeon de plus de 14% depuis le début de la semaine et de plus de 26% depuis le 1er janvier.

La Bourse de Francfort rebondit de plus de 3%.

Le prix du pétrole rebondit de 4% après de premiers échanges en baisse ce vendredi.