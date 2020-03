Des médias chinois rapportent que la Banque populaire de Chine, en collaboration avec des sociétés privées, dont Alipay, la branche financière d'Alibaba, prépare sa mise en circulation.

Selon le Global Times, relayant les propos d'une source anonyme, la Banque populaire de Chine (BPC, banque centrale) s'apprête à lancer sa propre monnaie numérique officielle, en collaboration avec des partenaires privés. Le nom d'Alipay, la division financière du géant chinois Alibaba, est particulièrement cité, mais aussi notamment celui de Huwaei.



Entre le 21 janvier et le 17 mars, Alipay aurait rendu publics cinq brevets liés à cette future cryptomonnaie; des brevets qui couvriraient les fonctions de base d'une monnaie virtuelle : la circulation, le paiement, l'émission, l'enregistrement des transactions, les portefeuilles numériques et une fonction de lutte contre le blanchiment d'argent. L'entreprise dément toutefois cette information.

sur fond de pandémie de COVID-19, la Chine devrait accélérer le lancement de sa monnaie numérique, ont avancé des initiés de l'industrie.

La source du Global Times indique que la première étape du développement technologique serait pratiquement terminée mais que la suivante, à savoir la législation sur la cryptomonnaie, ainsi que la collaboration avec les régulateurs des banques et des assurances sur la supervision, pourrait durer plus longtemps. Aucune date précise de lancement ne pourrait donc être avancée.



C'est la crise du coronavirus, partie de Chine et qui a durement touché l'économie du pays, qui pousserait Pékin à accélérer le lancement de sa monnaie virtuelle souveraine, alors que de plus en plus de banques centrales réduisent leurs taux d'intérêt à zéro ou entrent en territoire négatif pour libérer des liquidités.