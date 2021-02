La cotation de l'action Gamestop - qui symbolise la folie des spéculateurs à Wall Street- a été suspendue, vendredi, après une flambée de son cours de 55 %. Cela s'est produit après que l'application (app) d'investissement Robinhood ait abandonné les restrictions commerciales.

Gamestop est une chaîne de magasins de jeux électroniques, financièrement faible mais dont l'action a fait l'objet de spéculation et a fortement augmenté ces derniers temps. Il s'agit d'un nouveau phénomène à Wall Street, avec des investisseurs particuliers qui concluent des accords via les médias sociaux comme Reddit et attaquent les investisseurs traditionnels comme les fonds alternatifs.

Non seulement l'action Gamestop, mais aussi celle d'AMC Entertainment, a grimpé en flèche vendredi. Plus tôt dans la journée, l'application Robinhood avait déclaré qu'elle avait levé les restrictions de négociation sur les deux actions.

Au cours des 20 premières minutes de cotation, 14 millions d'actions de Gamestop ont été échangées. Plus tôt cette semaine, l'action avait fortement chuté (-84 %) car les petits spéculateurs avaient brièvement déplacé leur attention sur cette dernière. Mais par rapport à fin 2020, la valeur de l'action a quadruplé.