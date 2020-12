Si l’adoption de la cryptomonnaie est de plus en plus massive, notamment par des géants comme le service de paiement en ligne Paypal et le réseau social Facebook, selon plusieurs études, 5 millions d’Européens sont prêts à acheter de la cryptomonnaie en 2021. Dans ce contexte porteur, bit4you lève 6,7 millions d’euros pour accélérer la croissance de sa plateforme de transactions en cryptomonnaies.

Passé proche du seuil symbolique des 20.000 dollars le 30 novembre dernier, le bitcoin vaut deux fois plus qu'au mois d'août de cette année. Il a même atteint sa valeur la plus haute jamais enregistrée. Et certains observateurs annoncent déjà une progression continue vers des sommets stratosphériques. De manière générale, la cryptomonnaie assoit peu à peu son institutionnalisation sur les marchés, de quoi donner davantage de crédibilité encore à la monnaie phare des « cryptos » : le bitcoin. On en parle avec Marc Toledo, CFO de bit4you, la première plate-forme d'échange de crypto-actifs opérant au niveau européen à partir de la Belgique.

Une plateforme fiable et « user friendly »

« C’est un moment historique pour la Belgique », c’est en ces mots qu’Alexandre De Croo, alors ministre de l’agenda numérique, s’est exprimé en 2018 lors du lancement de la plateforme dans notre pays. Bit4you dispose d’un partenariat avec Worldline, le spécialiste des paiements. La start-up permet l'achat et la vente de crypto-actifs, parmi lesquels le désormais célèbre bitcoin. « Notre outil est fiable et très user friendly », nous explique Marc Toledo. « Nous proposons une solution européenne qui se veut rassurante pour l’utilisateur de par sa conformité, non seulement à la législation belge existante, mais aussi aux nouvelles directives en matière de lutte contre le financement du terrorisme et du blanchiment d’argent. L’anonymat est, en outre, désormais supprimé sur la blockchain, ce qui rend les opérations totalement transparentes et sécurisées », nous précise-t-il. « Et notre notoriété grandissante en est la preuve concrète. Nous avons effectué 13,7 millions de transactions en 2019. Et quand bien même avec la situation sanitaire actuelle, la progression des ventes ne s'est pas arrêtée en 2020. Nous dépassons, en cette fin d’année, les 100 millions d'euros de transactions ».

Des utilisateurs de plus en plus demandeurs

Selon des statistiques récentes, 27% des utilisateurs pensent que les banques devraient proposer des comptes courants en crypto-courants comme le bitcoin. « Mais les banques de l'UE ne sont manifestement pas prêtes à répondre à ce besoin, ce qui laisse une énorme opportunité de marché pour des acteurs comme nous », poursuit Marc Toledo. « Nous avons déjà plus de 5000 utilisateurs et il est clair que la conjoncture sanitaire actuelle incite les consommateurs à trouver de nouvelles sources de rendement et des investissements alternatifs. Notre levée de fonds de 6,7 millions d’euros va nous permettre de nous positionner en tant qu’acteur européen en 2021, de continuer à développer notre technologie, de renforcer notre équipe avec de nouveaux talents et de solliciter des licences auprès des instances régulatrices, en vue d’opérer en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg ». Ces développements impacteront directement les utilisateurs. Bit4you a, en effet, l’ambition de devenir la plateforme européenne préférée des investisseurs pour les transactions en cryptomonnaies.

© Bit4You

Obtenez un compte de démonstration gratuit

Bit4you offre également à tous la possibilité d’apprendre, sans frais, le trading en ligne, soit un moyen simple et sécurisé d’acheter, de vendre, de stocker, d’échanger, d’envoyer et de recevoir des bitcoins, ainsi qu’une vingtaine d’autres cryptomonnaies. Ouvrez un compte de démonstration gratuitement et recevez 100.000 USD factices pour acheter virtuellement vos premiers crypto-actifs. Testez différentes stratégies et choisissez celle qui vous convient le mieux pour l’appliquer dans la partie réelle du site.

Pour découvrir Bit4you, pour toutes questions complémentaires ou pour une prise de contact, rendez-vous sur : https://www.bit4you.io/fr/

Note : les gains réalisés en cryptomonnaies sont à déclarer, ce qu’il ne faut pas négliger.