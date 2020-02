L'autorité des services et marchés financiers (FSMA) met en garde jeudi les consommateurs après avoir reçu, au cours des dernières semaines, de nouvelles plaintes de citoyens ayant été approchés par des sociétés leur proposant des offres de gestion de patrimoine et/ou d'épargne, le plus souvent avec rendement garanti.

Derrière ces offres alléchantes se cachent souvent des escrocs, qui ne disposent pas des autorisations requises et qui ont pour seul but de vous dérober votre épargne, assure la FSMA. Les sites web concernés sont www.aes-financial.com, www.actio-prevoyance.com, www.cesco-invest.com, www.ingroupe-online.com et www.winbankfinance.online.

Le principe reste le même: les victimes sont contactées par téléphone, sans démarche préalable de leur part ou après avoir laissé leurs coordonnées sur un formulaire de contact en ligne. On leur propose de gérer leur patrimoine, en leur faisant miroiter des intérêts plus hauts que ceux du marché et, le plus souvent, en leur garantissant leur capital. Le résultat est toutefois toujours le même: les victimes ne récupèrent jamais les fonds versés.

La FSMA invite les consommateurs à la prudence et recommande de toujours vérifier l'identité de la société qui démarche (identité sociale, pays d'établissement, etc.). Elle conseille également de se renseigner sur la date de création du site web de la société: s'il n'existe pas depuis longtemps, cela constitue un indice complémentaire de fraude à l'investissement.

En cas de doute, la FSMA demande de directement prendre contact avec elle via le formulaire ad hoc, qui se trouve sur son site web.